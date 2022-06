Claudio Castro e Mario Esteves - Divulgação

Publicado 04/06/2022 14:25

Um dos destaques da passagem do governador Cláudio Castro por municípios do Sul Fluminense na última quinta (02) foi o anúncio de investimento na iluminação de LED no trecho da RJ-137 que liga Barra do Piraí a Valença, projeto apresentado pelo prefeito de Barra, Mario Esteves. A rodovia vai receber outras melhorias planejadas por Esteves, assim como a RJ-145, até Piraí, que será totalmente asfaltada



De acordo com o prefeito de Barra, serão R$ 55 milhões em recursos do Governo do Estado. "A obra vai acontecer tanto no trecho que passa por Ipiabas, chegando a Conservatória, quanto no outro lado, na parte direto até Valença. Também abrangerá a rodovia entre Barra e Piraí, que vai receber nova pavimentação. Fiz o projeto e apresentei ao governador, que abraçou a ideia, como sempre faz com tudo aquilo que vá beneficiar o povo do Rio", disse Mario.



Na visita a Barra do Piraí, Cláudio Castro inaugurou a unidade local do programa "Segurança Presente". "Essa idealização do deputado Rodrigo Bacellar, executada pelo governador, está melhorando os índices de segurança em todo o estado. Fomos atendidos e temos a nossa unidade, que, em breve, contará com um sistema de mais de 200 câmeras, espalhadas pelas principais entradas e saídas da cidade, além do Centro e adjacências", finalizou o prefeito.