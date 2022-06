Evento prestou diversos serviços no sábado - Divulgação/PMBP

Publicado 02/06/2022 11:26

No último sábado (28), através da Superintendência do Bem-Estar Animal, a prefeitura de Barra do Piraí realizou um evento da Campanha de Prevenção aos Maus Tratos de Animais na Praça Nilo Peçanha. Além da oferta de serviços gratuitos como tosa, avaliação veterinária, RG Pet e amostras de ração, também aconteceu a feira de adoção com animais do Lar de Passagem São Francisco de Assis, local municipalizado no bairro Vila Helena e atualmente administrado pela ONG Associação Barrense Amiga dos Animais (Abaa). A ação ainda contou com a ONG Guerreiros Pet, de São João de Meriti, que enviou uma caravana com voluntários e auxiliou nos serviços prestados.



“O trabalho foi muito bom, afinal apresentamos várias atividades e conseguimos mostrar o nosso empenho na recuperação desses animais, que, de alguma forma, foram vítimas de maus tratos antes de chegarem até nós. Tivemos também a campanha de adoção, que, sem dúvidas, é muito importante, pois esses eles merecem uma segunda chance. Nós da ONG temos um compromisso com nossos bichinhos. Eles merecem nosso respeito. Nós os resgatamos, cuidamos e, se possível, encontramos um lar para acolhe-los”, comentou a presidente da Abaa, Edna Marcondes.



Segundo dados da superintendência, 32 animais receberam corte de unha e limpeza de ouvido, 16 foram tosados, 17 ganharam orientação veterinária na unidade do Castramóvel e 4 foram adotados. Além disso, 5 pessoas preencheram o cadastro de protetor (pessoas que cuidam de animais dos quais não são tutores). A inscrição, que vai fornecer documento ao protetor, visa identificar os voluntários que ajudam no cuidado com os animas de rua.

“O evento foi de suma importância, pois, cada vez mais, nós temos avançado nas políticas públicas referentes à causa. A conscientização é fundamental para que os tutores entendam a responsabilidade de terem um animal sob sua tutela”, disse Felippe Carotta, superintendente do Bem-Estar Animal. O prefeito de Barra do Piraí reafirmou o compromisso do governo com a causa animal. “Fico muito feliz por conta desse grande evento. O amor pelos animais tomou conta da Praça Nilo Peçanha nesse último sábado. Todos sabem que eu visto não só a camisa como a roupa inteira da causa animal e, em breve, teremos mais novidades, com a ampliação dos serviços prestados pela Superintendência do Bem-estar Animal”, revelou Mario Esteves.