Visita aconteceu ontem (26) - Divulgação/PMBP

Publicado 27/05/2022 15:42

Ontem (26), o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, e alguns secretários municipais estiveram na área que vai abrigar o Terminal Rodoviário de Barra do Piraí, no bairro Belvedere. No momento, o processo de terraplanagem está perto do fim. Com a inauguração do terminal, a rodoviária atualmente localizada no centro vai se transformar em BRT, concentrando os ônibus circulares (dois elétricos).



O prefeito ressaltou a importância do terminal rodoviário para a mobilidade urbana do município e como ele também vai fomentar a economia. “Esse é um projeto que vai impactar positivamente o município por meio da geração de centenas de empregos, o aumento da renda e, principalmente, a mobilidade urbana. Será um polo comercial fantástico para a nossa cidade”, disse Mario Esteves. “A partir da liberação, tudo foi feito de acordo com a lei. Foram mais de 3,2 mil caminhões de terra retirados do terreno e, agora, estamos próximos do fim do processo de terraplanagem da área. Logo vamos começar a implantação do plano para a rodoviária”, disse o secretário de Meio Ambiente, Francisco Leite.