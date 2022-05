Vacinação contra a febre aftosa - Reprodução internet

Publicado 23/05/2022 15:22

A prefeitura de Barra do Piraí começou a disponibilizar nesta segunda (23) a vacina contra febre aftosa. A distribuição da vacina é gratuita, mas os interessados devem levar isopor e gelo para acondicionamento e transporte. Para retirar a vacina na Secretaria Municipal de Agricultura, também é necessário apresentar identidade e CPF, de acordo com cadastro no Núcleo de Defesa Agropecuária. A distribuição gratuita termina no final deste mês de maio.