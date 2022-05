88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 05/05/2022 20:06

Nesta quinta (05), em ação conjunta da 88ª DP (Barra do Piraí) e da Polícia Militar, uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante no bairro Caieira, em Barra do Piraí. Com a acusada, foram apreendidos 1.256 tubos de cocaína, 160 tiras de maconha e 111 pedras de crack.