88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 28/04/2022 11:09

Na última segunda (25), agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) e policiais militares localizaram um presidiário foragido desde 30 de dezembro do ano passado. Condenado em 2016 a 9 anos de prisão por tráfico de drogas, o homem ganhou benefício de saída temporária de Natal e não retornou à cadeia. Segundo a assessoria da Pcerj, o rapaz de 25 anos, foi localizado no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.