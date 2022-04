88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 27/04/2022 13:35

Nesta terça (27), policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam o acusado de espancar a companheira com um cabo de vassoura. O homem, de 50 anos, foi localizado e detido em sua residência, no bairro Belvedere, em Barra.

O suspeito foi preso após a equipe de plantão da delegacia saber que a vítima, de 49 anos, conseguiu fugir, procurar ajuda de parentes e ser atendida em um hospital. Ainda segundo os agentes, o homem possui antecedentes por tráfico de drogas e estava sob efeito de álcool.