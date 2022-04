Barra do Piraí - Reprodução

Publicado 25/04/2022 10:31

Uma aposta feita em Barra do Piraí, interior do Rio, acertou sozinha todos os números (01-03-10-21-35) do sorteio 5835 da Quina. O concurso foi realizado no sábado (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta vencedora vai render um prêmio no valor de R$ 6.615.387,04, segundo a Caixa Econômica Federal.