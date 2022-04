88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 06/04/2022 11:40

Nesta quarta (06), agentes da 88ª Delegacia de Polícia realizam uma operação com objetivo de cumprir 6 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à célula de uma facção criminosa que fazia serviço de disque-drogas em um bairro nobre de Barra do Piraí.

Até o momento da publicação desta matéria, 6 pessoas foram presas, inclusive o homem apontado como líder da organização criminosa, conhecido como Baiano. A polícia também apreendeu cadernos com contabilidade e distribuição de tarefas, aproximadamente 200 invólucros com entorpecentes e cerca de R$ 700 em espécie.

Segundo os agentes, o grupo compõe a célula de uma facção criminosa da cidade do Rio de Janeiro. As investigações, realizadas em conjunto com o Ministério Público de Barra do Piraí, duraram 3 meses e incluíram monitoramento da venda de drogas, identificação das lideranças, entregadores e armazenadores do material.