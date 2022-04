Vacinação acontece em diversos pontos do município - Reprodução.

Publicado 01/04/2022 10:53

Amanhã (02), a prefeitura de Barra do Piraí vai promover vacinação contra a covid-19 nos postos dos bairros Lago Azul, Santo Antônio, Morro do Gama, Cantão, Santana de Barra, Ponte Vermelha e Belvedere. O Vale do Ipiramga também será contemplado na ação com o caminhão da saúde. A imunização será realizada das 8h às 14h.

Além do início da aplicação da 4ª dose em idosos com 80 anos ou mais, também haverá vacinação disponível para 1ª e 2ª doses em crianças a partir de 5 anos e 3ª dose para jovens e adultos com 18 anos ou mais. Para vacinar, basta comparecer a um dos locais com os documentos de identificação e comprovante de vacinação.