Publicado 27/03/2022 15:02

Na noite de ontem (26), uma criança e um motorista ficaram feridos após o veículo bater em um poste no centro de Barra do Piraí. As vítima foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e conduzidas para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. O motorista teve ferimentos moderados, mas a criança de 12 anos foi levada para o hospital gravemente ferida, segundo apuração do g1.