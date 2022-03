88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 18/03/2022 21:47

Nesta sexta-feira (18), um homem foi encontrado morto em uma localidade erma do bairro Caixa D'água Velha, em Barra do Piraí. Coberto de areia, o corpo tinha marcas de tiros e sinais de espancamento. Após a perícia no local, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Os agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí investigam o crime.