Publicado 16/03/2022 10:28

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, revogou o decreto que obrigava a utilização do uso de máscaras de proteção contra a covid-19 em locais abertos e fechados no município. Assinado na segunda (14), o decreto nº 302 tornou-se válido após publicação no Diário Oficial Eletrônico Extra de ontem (15). De acordo com o novo documento, a utilização de máscara facial de proteção deixa de ser obrigatória em ambientes abertos ou fechados, com exceção dos estabelecimentos da rede pública e privada de saúde - como hospitais, unidades de saúde, clínicas médicas, postos de saúde e laboratórios de exames - e em ambulâncias e veículos de transporte de pacientes.