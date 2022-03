Acidente aconteceu no sábado (05) - Reprodução

Publicado 06/03/2022 11:01

Um acidente na Rodovia BR-393, na altura de Barra do Piraí, terminou com 4 feridos ontem (05). As vítimas, de 23, 20, 19 e 12 anos, estavam no veículo que colidiu com uma van em um cruzamento. O motorista da van, que transportava engradados de cerveja, não se feriu. Os quatro feridos foram encaminhados ao hospital e até o momento não houve atualização do estado de saúde deles.