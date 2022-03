Drogas e espingarda apreendidas no local - Reprodução/Polícia Civil

Publicado 04/03/2022 10:22

Ontem (03), uma operação conjunta entre as policiais civis e militarem prendeu o homem apontado como o maior fornecedor de drogas de Barra do Piraí. O jovem de 27 anos, que levava uma vida de luxo, foi localizado no bairro Vila Helena. Além de grande quantidade de maconha e cocaína, a polícia encontrou uma arma no local. De acordo com os agentes, o homem era responsável pela conexão entre o tráfico de drogas em comunidades das cidade do Rio de Janeiro e Barra do Piraí.