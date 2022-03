Delegacia de Barra do Piraí - Reprodução

Publicado 03/03/2022 13:57

Após agredir o filho de 7 anos, um homem foi preso em Barra do Piraí na última terça-feira (1º). Naquele dia, a polícia recebeu denúncia sobre a briga de um casal no bairro Belvedere e foi verificar. No local, o menino de 7 anos relatou que havia recebido tapas no rosto do pai e estava com medo; a mãe confirmou a veracidade do relato. Levado para a 88ª Delegacia de Polícia, o homem foi indiciado por maus-tratos e liberado após assinar termo se comprometendo a participar de todos os atos processuais. De acordo com apuração do g1, o filho passou por avaliação médica e está sob os cuidados da avó materna.