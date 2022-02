Delegacia de Barra do Piraí - Reprodução

Publicado 23/02/2022 13:48

A idosa de 69 anos esfaqueada pelo filho e pelo neto em Barra do Piraí não resistiu aos ferimentos, morreu e foi sepultada ontem (22). Em 3 de fevereiro, a Polícia Militar foi apurar uma denúncia de invasão de domicílio no edifício e encontrou Georgina Geralda desacordada e com diversos ferimentos de faca pelo corpo. O filho da idosa, de 45 anos, e o neto, de 16, estavam sujos de sangue e foram levados para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra. Os dois respondem por tentativa de feminicídio