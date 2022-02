Trecho que cedeu está em obras - Divulgação/K-Infra

Publicado 21/02/2022 14:58

O trecho da BR-393 (Rodovia Lucio Meira) que cedeu na última quinta-feira (17), na altura de Barra do Piraí, deve estar recuperado até o início de março. Segundo a concessionária responsável, as fortes chuvas causaram o rompimento de um bueiro metálico no km 257 e a ruptura de parte do pavimento no local. A K-Infra informou que a recomposição do sistema de drenagem do trecho impactado deve ser concluída até o próximo dia 1º de março, desde que as chuvas não se intensifiquem.

Ainda de acordo com a concessionária, os profissionais continuam realizando o monitoramento constante da situação, inclusive com uso de informações via satélite. "Um desvio alternativo poderá ser utilizado, caso os índices pluviométricos superem os 40 milímetros durante o período de recuperação do local", concluiu a K-Infra.