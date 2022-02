Condenado foi preso no último sábado (12) - Reprodução/PRF

Publicado 14/02/2022 14:18

No último final de semana, um homem procurado há mais de dois anos foi preso durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-393, na altura da cidade de Barra do Piraí. Na consulta do documento do motorista no sistema, os agentes descobriram um mandado de prisão aberto em 15 de julho de 2019 por estupro de vulnerável. De acordo com apuração do g1, ele foi condenado pela Justiça de Campinas/SP a 8 anos de prisão em regime fechado pelo crime. A esposa do condenado estava no carona e ficou responsável pelo veículo após a prisão.