Vazões do rio Paraíba provocam danos em Barra do PiraíReprodução/Prefeitura (Matheus Mattos)

Publicado 09/02/2022 15:52

Em razão dos problemas em algumas Estações de Tratamento de Água (ETA) provocados pelas cheias do rio Paraíba do Sul, a prefeitura de Barra do Piraí disponibilizou os serviços do caminhão pipa da Secretaria de Água e Esgoto. Os moradores que foram afetados e necessitam de abastecimento de água, devem entrar em contato pelo telefone 24 2443 2284, que também é WhatsApp, das 8 às 17 horas.