Barra do Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 04/02/2022 13:40

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, Barra do Piraí registrou mais 3 óbitos por covid-19. As vítimas eram idosas (mulher de 94 anos, mulher de 84 anos e homem de 78 anos), mas a Secretaria de Saúde não forneceu mais detalhes, como se elas estavam ou não totalmente vacinadas contra a doença.



De acordo com os dados emitidos ontem (03), Barra do Piraí registra 978 casos ativos de covid-19. Desses pacientes, 959 estão em isolamento domiciliar e 19 permanecem internados. O município acumula 7.885 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 420 mortes por covid-19. Em resposta a comentários nas redes sociais de moradores assustados com o aumento dos casos, a prefeitura de Barra explicou que "a política de testagens também aumentou, ou seja, as subnotificações - que antes existiam - estão diminuindo" e que, portanto, há mais casos à medida que mais pessoas são testadas.