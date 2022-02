Barra do Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

03/02/2022

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, Barra do Piraí registrou o 417º óbito por covid-19. A vítima foi uma mulher de 64 anos, mas a Secretaria de Saúde não forneceu mais detalhes, como se ela estava ou não totalmente vacinada contra a doença.

Barra do Piraí, que possui cerca de 100 mil habitantes, registra 869 casos ativos de covid-19. Desses pacientes, 849 estão em isolamento domiciliar e 20 permanecem internados. A maioria das pessoas internadas tem mais de 70 anos de idade. Ainda segundo os dados emitidos ontem (02), Barra do Piraí acumula 7.661 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.