Doses da vacina pediátrica contra a covid-19 da Pfizer - Reprodução/Agência Brasil

Doses da vacina pediátrica contra a covid-19 da PfizerReprodução/Agência Brasil

Publicado 25/01/2022 11:13

A prefeitura de Barra do Piraí divulgou o calendário de vacinação infantil contra a covid-19 para esta semana. Até a próximo sexta-feira (28), meninos e meninas entre 9 e 11 anos poderão receber os imunizantes. Hoje (25) é o dia dos meninos de 10 anos e amanhã (26) acontece a vacinação de meninas de 9 anos. Já os meninos de 9 anos serão vacinados na quinta (27). Na sexta-feira (28), será realizada a repescagem para meninos e meninas coms idades entre 9 e 11 anos. A vacinação infantil em Barra do Piraí acontece exclusivamente no Posto de Saúde Albert Sabin, localizado no bairro Santana, das 8h às 15 horas.