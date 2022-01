Castração tem inúmeros benefícios - Reprodução Internet

Publicado 27/01/2022 14:35

Até amanhã (28), a prefeitura de Barra do Piraí realiza castração gratuita de cães e gatos no bairro Carvão. O Castramóvel está disponível das 9h às 16h, mas é necessário realizar agendamento pelo WhatsApp 24 99821 7699. Segundo especialistas, a castração de animais de estimação tem inúmeros benefícios, como redução do risco de enfermidades mamárias, uterinas e ovarianas.