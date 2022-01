88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 21/01/2022 19:54

Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam um homem que divulgou fotos íntimas da ex-namorada na internet. De acordo com a Pcerj, o homem de 33 anos não aceitou o fim do namoro e passou a perseguir e chantagear a vítima, dizendo que divulgaria as imagens caso ela não aceitasse retomar a relação. Diante da recusa da mulher, ele cumpriu a ameaça.

Ao saber da divulgação de suas fotos íntimas, a vítima procurou a 88ª DP para comunicar o crime e o autor foi encontrado no bairro Parque Santana, em Barra, na última quinta-feira (20). Ele vai responder por ameaça, perseguição, dano emocional e divulgação de fotos íntimas sem consentimento.