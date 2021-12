88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 23/12/2021 18:58

Nesta quinta (23), agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí e policiais militares realizaram uma operação contra traficantes que atuam na cidade. Batizada de Toda Vida Importa!, a ação aconteceu no bairro Carbocálcio e terminou com 4 pessoas presas e apreensão de drogas e dinheiro.

De acordo com a Pcerj, as investigações concluíram que a facção do tráfico de drogas da localidade tem intimidado moradores e cometido roubos como cobrança de dívidas feitas por usuários de drogas. Uma das vítimas foi agredida e coagida a não procurar a delegacia após ter a moto subtraída. Segundo dados de inteligência, traficantes de uma das quadrilhas atuantes na cidade estariam planejando a morte de integrantes da facção rival durante as festas de fim de ano.