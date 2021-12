88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 07/12/2021 18:35

Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí e da 90ª DP de Barra Mansa prenderam uma mulher trans acusada de esfaquear o companheiro no centro de Barra do Piraí. Segundo a assessoria de comunicação da Pcerj, os agentes da DP de Barra receberam a informação de que ela teria fugido para Barra Mansa e se deslocaram para a cidade, onde contaram com o apoio dos policiais da 90ª DP. Ontem (06), a acusada foi localizada no bairro Cotiara e não ofereceu resistência à prisão. Ainda segundo a Pcerj, o crime teria sido cometido após a mulher descobrir uma traição do companheiro.