88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 03/02/2022 10:30

Ontem (02), policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí que investigam uma rede de pedofilia prenderam em flagrante um homem de 29 anos acusado de repassar pornografia infantil. O acusado trabalhava como psicólogo e atendia crianças em um hospital de Volta Redonda.

Segundo a Pcerj, o psicólogo era responsável por repassar vídeos contendo relações sexuais com crianças, inclusive bebês. No material analisado, também há vídeos com animais. Os policiais civis foram até o hospital em Volta Redonda e prenderam o acusado enquanto ele atendia pacientes.