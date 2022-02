Barra do Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

Barra do Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 07/02/2022 15:00

A prefeitura de Barra do Piraí divulgou o calendário de vacinação infantil contra a covid-19 para esta semana. Hoje (07) e amanhã (08), crianças entre 6 e 11 anos poderão receber os imunizantes das 9h às 15h no Posto de Saúde Albert Sabin. De quarta (09) a sexta (11), no mesmo local, a vacinação será ampliada para crianças a partir de 5 anos. Na sexta-feira (11), também será realizada a vacinação em bairros e distritos, entre 9h e 15h (Parque Santana, Areal, Coimbra, Dorândia, Vargem Alegre, Califórnia e Vale do Ipiranga).