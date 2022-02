Cheia de sábado (05) deixou a Ponte do Royal interditada por cerca de 6 horas - Reprodução

Publicado 06/02/2022 22:43

Após baixar gradativamente, o nível do rio Paraíba do Sul vai sofrer nova elevação, segundo anunciou a prefeitura de Barra do Piraí na noite deste domingo (06) A afirmação foi repassada pela empresa Furnas, responsável pela represa de Funil, em Itatiaia. O aumento das vazões começou na região das Agulhas Negras e deve ter reflexos em Barra do Piraí na madrugada desta segunda (07).