Barra do Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 17/02/2022 09:58

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Barra do Piraí, o número de casos ativos de covid-19 no município subiu para 1.593 e o número de mortes pela doença chegou a 432. Segundo os dados emitidos ontem (16), 1.588 dos pacientes infectados estão em isolamento domiciliar e 5 permanecem internados. Barra acumula 8.640 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.