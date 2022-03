Adoção animal - Foto: Arquivo

Adoção animalFoto: Arquivo

Publicado 02/03/2022 12:21 | Atualizado 02/03/2022 12:21

A prefeitura de Barra do Piraí, através da Superintendência de Bem Estar Animal, lançou uma campanha de adoção de animais. As primeiras atividades foram realizadas na última segunda (28), com a instalação de outdoors em vários pontos da cidade. Segundo a prefeitura, outras ações serão feitas nas redes sociais e em locais de grande visitação. Os gatos e cachorros disponíveis para a adoção responsável estão castrados e vermifugados. Para adotar, o interessado deve entrar em contato com a direção do Lar São Francisco de Assis, na Vila Helena (24 99821 7699).