Publicado 24/02/2022 14:20

Nesta sexta-feira (25), a prefeitura de Barra do Piraí vai realizar o CarnaVacina, com música e fantasias. No Posto Albert Sabin, entre 8h e 15h, será aplicada a primeira dose em crianças a partir dos 5 anos; segunda e terceira doses para quem tem 18 anos ou mais; e dose adicional para imunossuprimidos. Nos postos dos bairros e distritos, também estará disponível a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, entre 9h e 13h.