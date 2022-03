Ponte Metálica, em Barra do Piraí - Alex Andrade

Ponte Metálica, em Barra do PiraíAlex Andrade

Publicado 04/03/2022 15:04

Após decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro permitir que prefeitos decidam sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em seus municípios, a prefeitura de Barra do Piraí comunicou sua decisão na tarde desta sexta-feira (04). "Em conformidade com o Grupo Setorial de Endemias, liderado pela Secretaria Municipal de Saúde, (a prefeitura) decide que o quadro da utilização de máscaras em Barra do Piraí não vai mudar, por enquanto", diz a nota oficial. "De certo que casos estão em queda, bem como os óbitos pela covid-19, mas se faz necessária a mesma cautela de sempre. Portanto, máscaras serão mantidas, excetuando apenas à mesa de bares e restaurantes", comentou o prefeito Mário Esteves. Conforme informou O DIA, o mais recente boletim informa que há 1.863 casos ativos de covid-19 em Barra.