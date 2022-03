Antiga área da BR-Metals - Reprodução

Publicado 15/03/2022 12:44

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, se reuniu com empresários para debater a possibilidade de acordo para revitalizar a área que era destinada à antiga companhia BR-Metals. Segundo a prefeitura, o grupo de empresários visitou o local para analisar a parceria. “Estamos recebendo um grupo de empresários para tentar transformar toda essa área em um condomínio industrial que vai gerar emprego e renda para a nossa população da cidade e toda a região”, disse o prefeito. Ainda de acordo com a prefeitura, a infraestrutura das indústrias será complementada pelas obras de pavimentação da estrada que liga o distrito da Vargem Alegre à área, "criando uma rota estável e funcional para as novas instalações".



Atualmente desativada, a área também já foi utilizada como indústria da Thyssen Fundições. No período em que BR-Metals e Thyssen estavam em atividade, a contribuição com o desenvolvimento econômico da cidade era muito amplo, de acordo com a prefeitura. Além de mais de 2 mil empregos, havia o contante incentivo a novos investimentos. “Durante a pandemia, Barra do Piraí continuou a gerar novos empregos. Com esta iniciativa, tanto a cidade quanto a região serão beneficiadas com a disponibilização de novos empregos, além de contribuir para o desenvolvimento do município”, explicou o secretário de Trabalho e Desenvolvimento, Wagner Aiex.