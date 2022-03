Homem é preso acusado de perseguir ex-companheira em Barra do Piraí

88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 17/03/2022 08:55

Ontem (16), policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí e da 94ª DP de Piraí prenderam um homem acusado de perseguir a ex-companheira. Com anotações criminais por violência doméstica, roubo e receptação, o suspeito de 38 anos não aceita o fim do relacionamento. Em sua denúncia, a vítima revelou estar acuada pela insistência do ex-companheiro em ficar rondando sua casa e indo com frequência ao seu trabalho.