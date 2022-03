Novas motocicletas e reformas vão beneficiar Barra e demais municípios atendidos pelo 10º Batalhão - Divulgação/PMBP

Publicado 17/03/2022 14:02

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), o Governo do Estado do Rio iniciou o programa de Segurança Pública que vai investir R$ 126 milhões para reformar 55 unidades da Polícia Militar, entre batalhões e companhias independentes. Segundo a prefeitura de Barra do Piraí, a intervenção no 10º Batalhão, que fica no município, começou ontem (16).

Segundo o comandante do 10º Batalhão da PM, as obras serão realizadas no alojamento e no rancho e a previsão é que a primeira etapa esteja pronta no segundo semestre. “Representantes da Seinfra já estão montando o canteiro de obras. Aponto que este investimento do Governo do Estado vem ao encontro e anseios dos policiais, que encontrarão um local ainda melhor aos policiais militares da unidade”, disse o tenente coronel Alexandre Félix Barbosa, que também informou que a Secretaria de Segurança Pública disponibilizou 20 novas motocicletas a serem distribuídas aos municípios atendidos pelo Batalhão.



“Não podemos nos esquecer que o governador Cláudio Castro está empenhado em manter a ordem no estado do Rio de Janeiro. Aparelhar a polícia e garantir um belo trabalho desses profissionais, nos dá a verdadeira sensação que estamos seguros. E, ao longo desses anos, isso tem sido uma realidade aqui e em toda a região fluminense”, disse o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves. “São obras que fazem parte de um grande pacote de investimento na Segurança Pública, que incluem ainda a compra de viaturas e recuperação salarial. Dar qualidade ao ambiente de trabalho dos policiais é uma das formas de apoiá-los e estimulá-los no dia a dia”, ressaltou governador Cláudio Castro, segundo a assessoria de imprensa de Barra do Piraí.