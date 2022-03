Evento foi realizado ontem (21) - Divulgação/PMBP

Publicado 22/03/2022 08:59

Barra do Piraí - Ontem (21), a Escola Municipal Professor Arlindo Rodrigues promoveu um evento especial pelo Dia Mundial da Conscientização da Síndrome de Down. Ao longo do dia, a escola localizada na Oficina Velha realizou trabalhos em sala de aula e exibiu filmes sobre a temática. "Os profissionais da Educação Especial realizam esse trabalho há alguns anos, com intuito de divulgar e conscientizar a comunidade escola acerca do trabalho realizado pela unidade, com os alunos público-alvo da Educação Especial. Dessa forma, podemos proporcionar uma sociedade mais inclusiva”, disse a diretora da escola, Simone de Lemos.

A secretária de Educação de Barra do Piraí, Glória Guimarães, e a diretora do Departamento de Educação Infantil, Alessandra Barbosa, marcaram presença no evento. "Quando recebi o convite, fiquei encantada em ver nossas escolas envolvidas em uma causa tão especial. Estar à frente da Secretaria de Educação é de grande importância, uma vez que a pasta realiza eventos necessários e de grande abordagem”, disse a secretária. O prefeito da cidade afirmou que os investimentos em Educação Especial tendem a aumentar. “Não podemos nos esquecer deste setor, que visa incluir e socializar estudantes e professores neste contexto. Os profissionais da Educação merecem todo o respeito, principalmente quando o assunto é Educação Especial. Portanto, vamos avançar ainda mais nos investimentos nesta área”, disse Mario Esteves.