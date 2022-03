Ônibus foi destruído pelas chamas - Reprodução/Twitter

Publicado 20/03/2022 10:26

Ontem (19), um ônibus pegou fogo em Barra do Piraí. O incêndio aconteceu durante a tarde na RJ-137, na altura do bairro Belvedere. Os bombeiros foram chamados e combateram o fogo, mas o veículo ficou completamente destruído. Ninguém se feriu no incidente, que foi causado por um problema no sistema elétrico do ônibus.