Biblioteca separa material para enviar aos pacientesDivulgação/PMBP

Publicado 23/03/2022 15:16

Barra do Piraí - A Biblioteca Pública Municipal Rosemar Pimentel e o Hospital Cruz Vermelha de Barra do Piraí desenvolveram um projeto com objetivo de levar mais qualidade de vida aos pacientes. Por meio do Leitura: Uma Dose de Conforto, livros serão direcionados para as duas unidades do hospital, localizadas no Centro e no Matadouro. “Os livros e demais materiais utilizados no projeto vão vir da própria biblioteca, onde serão selecionados e preparados pela equipe”, disse Lucimar Theodora, responsável pela Biblioteca Pública. Segundo ela, a Feira do Livro, uma papelaria e uma livraria da cidade também fizeram doações.

“O Hospital da Cruz Vermelha, recebe pacientes com sequelas de doença em estágio avançado, então, é necessário um cuidado especializado e prolongado para eles, como a adaptação para atividades básicas, como mobilidade, utilizando cadeira de rodas, muletas... Com esse número considerável de pacientes, percebemos que o incentivo à leitura acrescentaria uma melhor qualidade no dia a dia deles”, disse Joaquim de Almeida, diretor-médico do hospital. “Acreditamos que a leitura pode fazer a diferença na qualidade de vida de todos, principalmente nos pacientes de longa permanência do hospital. Conforme diz uma frase de Roger BeatJesus que foi destacada durante o planejamento e descrição do projeto ‘a leitura me faz ir aonde meus pés não podem me levar’”, disse o prefeito Mário Esteves.