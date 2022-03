Barra do Piraí - Reprodução

Barra do PiraíReprodução

Publicado 25/03/2022 20:57

Amanhã (26), a prefeitura de Barra do Piraí vai promover o Barra Cidadã, ação social com atendimentos em diferentes áreas, como saúde da mulher, segurança, odontologia, documentação, saúde animal e vacinação contra covid-19. Esta edição do evento será realizada no bairro Califórnia, entre 8h e 14h, na Avenida Luiz Roberto Coutinho (conhecida como "avenida principal").