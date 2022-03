Imagem de trecho das obras divulgada pela prefeitura na última quinta (24) - Divulgação

Publicado 29/03/2022 17:47

Moradores de Barra do Piraí têm recorrido às redes sociais para reclamar de paralisação das obras no bairro Morro do Gama. Ontem (28), mais duas moradoras deixaram comentários na página oficial da prefeitura no Facebook reiterando a queixa. "Os moradores do Morro do Gama gostariam de saber sobre o término das obras de asfaltamento que estão paralisadas. Deixaram as ruas em terra pura, não tem ônibus circulando pelo bairro, deixou os moradores a pé, amassando lama ou enfrentando poeira (...) Convido a todos para comprovar o estado de calamidade que está nosso bairro", escreveu Edivana Dias, que ainda disse que a situação se arrasta desde dezembro de 2021.

Outra moradora também cobrou solução e investigação. "Se a verba acabou, é hora do Ministério Público entrar em ação pra saber o que foi feito desse dinheiro, o que não pode é o povo ficar desse jeito. Por favor, deem alguma explicação pra essa situação", escreveu Dila Dias Magalhães. Na última quinta (24), a prefeitura de Barra divulgou que a Secretaria de Obras Públicas está realizando obras de infraestrutura no Morro do Gama. "As benfeitorias dizem respeito à drenagem, pavimentação asfáltica, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade em ruas do local. No total, o processo terá o valor de R$ 3.183.543,08", relatou a assessoria de comunicação na ocasião. Segundo apuração de O DIA, as obras foram iniciadas em 26 de outubro do ano passado. Hoje (29), O DIA entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Assim que a prefeitura apresentar sua posição, este texto será atualizado.