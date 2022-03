88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 28/03/2022 16:43

Na noite de ontem (27), um homem fugiu após disparar seis tiros contra o atual companheiro de sua ex-namorada em Barra do Piraí. Tudo começou com uma briga horas antes da tentativa de homicídio. A vítima dos disparos, que tem 39 anos, passou por cirurgia e passa bem. A mulher, de 33 anos, teve ferimentos leves durante a briga e já teve alta. Segundo apuração do g1, o agressor tem 32 anos e é morador de Volta Redonda. Até a publicação desta matéria, ele não havia sido localizado pelos agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra, unidade responsável pelas investigações.