Imagem ilustrativa do novo coronavírusFusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Publicado 05/04/2022 14:30

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, Barra do Piraí registra 724 casos ativos de covid-19 e todos esses pacientes estão em isolamento domiciliar. No boletim anterior, emitido em 1º de abril, eram 1.079 pessoas em estágio ativo da doença no município. Ainda de acordo com os dados divulgados nesta segunda (04), Barra do Piraí acumula 435 mortes por covid-19 e 9.353 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.