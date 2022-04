Acidente aconteceu na tarde de domingo (17) - Divulgação

Publicado 18/04/2022 20:15

Ontem (17), duas crianças e duas mulheres ficaram feridas após colisão entre dois veículos na Rodovia BR-393, na altura de Barra do Piraí. De acordo com a Polícia Rodoviária, um dos carros foi atingido pelo que estava atravessando a rodovia para acessar o bairro Matadouro.

Todas as pessoas feridas estavam no mesmo veículo. Com 3, 9, 25 e 47 anos de idade, as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Barra, que ainda não atualizou o estado de saúde delas.