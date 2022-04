Companhia recomenda economia para consumidores que não têm reservatórios - Pixabay

Publicado 11/04/2022 10:14

Barra do Piraí- Na próxima terça-feira (12), a Cedae vai realizar manutenção no sistema de abastecimento de água de Ipiabas, distrito do município de Barra do Piraí. Entre 8h e 17h, será feita limpeza da barragem e do poço de captação de água bruta. Segundo a companhia, será necessário interromper temporariamente o abastecimento da localidade, que será retomado normalizado em até 36 horas após a conclusão do serviço

Moradores de imóveis que dispõem de caixas d’água e/ou cisternas não devem sofrer desabastecimento, mas como nem todos dispõem de reservatórios, a Cedae recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais. Clientes da companhia podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.