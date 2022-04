88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 07/04/2022 09:18

Ontem (06), um corpo foi visto boiando no Rio Paraíba do Sul, no centro de Barra do Piraí. Em estado de decomposição, o cadáver foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros após realização de perícia no local. Conduzida para o Instituto Médico Legal, a vítima não havia sido identificada até o momento da publicação desta matéria. O caso é investigado pela 88ª Delegacia de Polícia de Barra.