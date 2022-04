88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 13/04/2022 17:17

Na madrugada desta quarta-feira (13), um homem foi assassinado em Barra do Piraí. A vítima, Uelington da Silva Gama, levou um tiro na cabeça e teve o corpo deixado em uma vala no bairro Santo Antônio, cerca de 3km distante do centro da cidade. Até a publicação desta reportagem, a 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí ainda não havia identificado nenhum suspeito de envolvimento com o homicídio.

Segundo apuração do DIA, Uelington foi processado pelo Ministério Público do Rio em 2013. Condenado por tráfico de drogas, ele deixou o presídio no final do ano passado e desde então estava em regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica. Dono de um bar próximo ao local onde foi assassinado, Uelington tinha 35 anos de idade e já foi acusado de outros crimes, como lesão corporal e ameaça.