Deputado Eurico esteve em Barra - Divugação

Publicado 05/05/2022 20:01

Na última terça-feira (03), o deputado estadual Eurico Júnior começou a buscar formas de ajudar Barra do Piraí, Piraí e Rio Claro, cidades afetadas pela elevação de seis metros no nível do Rio Piraí no domingo (1º). Eurico esteve com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Júlio Saraiva, em companhia dos vereadores pastor Brum e Juliano, de Barra do Piraí, e solicitou auxílio aos moradores da cidade. À tarde, apresentou à Alerj projeto de lei para garantir transferência de R$ 7,5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões para cada um desses municípios do Fundo Especial da Assembleia Legislativa.

Na quarta-feira (04), o deputado estadual foi até Barra do Piraí prestar solidariedade aos moradores e prestar contas da suas ações, em companhia dos vereadores Juliano de Areal, de Barra do Piraí, Pastor Brum, atual secretário de Ordem Pública do município, e Kiko Brando, de Vassouras. “Fiquei profundamente consternado com o que vi em Barra do Piraí. Como representante dos municípios do interior na Alerj, não estou medindo esforços para ajudar as centenas de pessoas afetadas pela cheia no fim de semana. Pedi aos deputados urgência na tramitação do projeto de minha autoria, de liberação dos recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa, que poderão ser usados em projetos de defesa civil, assistência social e reconstrução de casas”, explicou Eurico, acrescentando que, a seu pedido, a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos orientou a Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí a dar entrada na solicitação do Cartão Recomeçar, benefício concedido pelo Estado aos cidadãos vítimas de enchentes como essa, em parcela única, que pode ser usado para a compra de materiais de construção, reforma de moradias, aquisição de mobiliário residencial e eletrodomésticos.

Os vereadores Pastor Brum e Juliano ressaltaram o trabalho do deputado Eurico no auxílio aos moradores, acompanhando de perto a situação da população e buscando soluções para minimizar o seu sofrimento. “Ele foi o primeiro deputado a visitar a cidade após essa tragédia e está fazendo a diferença no atendimento das demandas de quem foi atingido por essa tragédia”, disse o vereador. “Todas as ferramentas que tiverem ao meu alcance serão usadas para minimizar o sofrimento desse povo que perdeu tudo. Unindo forças, poderemos ajudar a superar esse momento difícil”, afirmou o deputado, antes de deixar a cidade rumo à Alerj para mais um dia de sessão legislativa.