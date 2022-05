Nível do rio subiu cerca de 6 metros - Reprodução/PMBP

Nível do rio subiu cerca de 6 metrosReprodução/PMBP

Publicado 01/05/2022 20:09

Neste domingo (1º), o nível do Rio Piraí subiu cerca de seis metros e provocou alagamentos em diversos pontos de Barra do Piraí e Piraí, deixando moradores dos dois municípios desalojados. Ruas de bairros como Chalet, Santana de Barra, Carbocálcio, Ponte Vermelha, Roseira, Ponte do Andrade, Maracanã, Vargem Grande, Muqueca e Centro foram afetadas, impossibilitando o tráfego de veículos.

No mais recente boletim emitido pela prefeitura de Barra, a Secretaria de Defesa Civil informou que as vazões do rio Piraí permanecem em redução. Segundo a Light, a comporta da barragem de Santana foi fechada no início da tarde.